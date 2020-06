« Ça a du sens », Meghan Markle assume le Megxit face à son entourage

La duchesse Meghan Markle assume visiblement le Megxit face à son entourage qui veut toujours en savoir plus sur cette décision.

Le 8 janvier 2020, Meghan, duchesse de Sussex, et le prince Harry, duc de Sussex, ont annoncé sur Instagram leur décision de « prendre du recul en tant que membres » supérieurs de la famille royale britannique, pour partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord et devenir financièrement indépendant. Selon le « Daily Mail », la duchesse Meghan Markle est consciente de l’impact que cette décision pouvait avoir sur son destin.

A en croire une source du Daily Mail, la duchesse de Sussex aurait affirmé auprès de ses amis voir désormais à quel point son « instinct de vouloir quitter l’Angleterre » pour rejoindre la Californie avait son sens. « Meghan a déclaré que son rôle de leader était aujourd’hui plus important que jamais, elle a parlé avec Oprah (Winfrey, ndlr) et d’autres représentants de communautés pour savoir comment elle peut prendre part à cette cause », a précisé la source du Daily Mail. « Ça a du sens », a t-elle assumé face à ses amis.

- Advertisement -

Début juin 2020, Meghan Markle a réagi à la mort de l’afro-américain George Floyd, asphyxié lors d’une interpellation musclée par des policiers. La maman de Archie a expliqué ne pas avoir parlé plus tôt parce qu’elle était « nerveuse ». Pour elle, la « pire chose à faire serait de ne pas parler du tout ». « Meghan a le sentiment que sa mission va bien plus loin que son métier d’actrice. Elle a dit qu’elle voulait utiliser sa voix pour impulser un changement et elle n’exclut pas une carrière en politique », raconte la même source au Daily Mail. Des projets qui visiblement donnent du sens au Megxit.