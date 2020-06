C1 / Exclusion de Manchester City : le TAS annonce la date de délibération

Exclu de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons, Manchester City avait saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour faire appel de cette lourde sanction à lui infligée par L’UEFA. Un appel confirmé par l’instance, qui vient d’annoncer que la décision sera rendue en juillet prochain.

Le bras de fer, qui oppose Manchester City et l’UEFA, sera visiblement tranché en juillet prochain. C’est ce que vient de confirmer le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a annoncé qu’il rendra son verdict dans la première moitié du mois prochain, la date restant encore à déterminer. « La décision devrait être rendue dans la première moitié du mois de juillet. La date exacte sera communiquée à l’avance », peut-on lire dans le communiqué de l’instance.

Le club anglais avait été exclu en février dernier par l’instance européenne de football pour les deux prochaines éditions de la Ligue des champions, pour avoir enfreint les règles du fair-play financier et condamné à payer une amende de 30 millions d’euros. Saisi, la TAS a examiné l’appel des Citizens via visioconférence les 8, 9 et 10 juin.

Pour rappel, Manchester City a été sanctionné pour avoir « sérieusement enfreint les règles du fair-play financier » sur la période 2012-2016. Dans les détails, les patrons du foot sur le vieux continent reprochent à l’équipe de Pep Guardiola d’avoir surévalué ses revenus de sponsoring et de ne pas avoir coopéré avec la chambre d’instruction de la Commission de contrôle financier des clubs.

La bataille juridique ne fait donc que commencer et son issue sera lourde de conséquences pour l’avenir du fair-play financier. Si la TAS annule la sanction de l’UEFA, cela pourrait signifier la mort du fair-play financier dans sa version actuelle