Bundesliga: le Bayern Munich sacré champion d’Allemagne pour la 8è fois consécutive

Le club allemand du Bayern de Munich écrit une nouvelle page de son histoire. Ce mardi, Manuel Neuer et ses équipiers ont battu Werder de Brême sur la plus petite des marques, ouvrant la voix à leur huitième sacre consécutif et le 30è de l’histoire du club.

Le Bayern de Munich qui s’est imposé 1-0 à Brême grâce à son redoutable buteur, Robert Lewandowski (43è) compte désormais 10 points d’avance sur son dauphin Dortmund, qui ne peut plus le rejoindre avec trois matches seulement à jouer. Un écart qui anticipe le sacre des Munichois qui enchaînent des victoires depuis le retour de la Bundesliga.

C’est le premier championnat européen à connaitre de sacre juste après ce retour controversé marqué par la crise de la pandémie du coronavirus. En Liga, les deux grosses écuries (FC Barcelone et le Real Madrid) continuent la course alors que tout semble plier en Premier League avec le sacre de Liverpool 30 ans après son dernier titre.