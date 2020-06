Tout comme le nez, le visage, les mains, les pieds, les seins ont une des formes et tailles variables, le p&n1s a aussi ses variables. Or notre mode de vie nous empêche de découvrir la variété des anatomies génitales. Découvrez donc ici la taille et la circonférence d’un p&n1s.

Près d’un quart des hommes, qui consultent pour un problème sexuel, se plaignent de la taille de leur sexe, partie importante de leur corps et de leur identité d’homme. Mais également ils redoutent de ne pouvoir faire jouir leurs partenaires si leurs sexes leurs paraissent de dimension modeste. Or, beaucoup d’études prouvent qu’il n’y a pas une corrélation entre la taille du pénis et la satisfaction sexuelle de la femme.

En effet, la taille du p&n1s au repos est différente de la taille en érection, et il n’y pas de correspondance entre les deux. Un petit p&n1s au repos s’allonge souvent plus en érection; par contre, un p&n1s déjà long au repos s’allongera peu ou pas en érection. La meilleure méthode pour mesurer la longueur de la verge est de placer un mètre ruban depuis le pubis jusqu’au bout du gland, sur la partie extérieure du pénis. Ceci étant, il faut noter qu’au repos, le p&n1s d’un adulte affiche une longueur moyenne de 9,8 cm et une circonférence entre 8 et 12 cm. En érection, la longueur (moyenne, toujours) s’établit à 14,8 cm, avec une circonférence de 12 ou 13 cm. Insistons sur le fait que moyenne ne signifie pas normalité : entre 6 et 11 cm, un pénis au repos présente une longueur parfaitement normale. Idem entre 11 et 20 cm en phase d’érection. En deçà ou au-delà, on commence à parler de petit ou de grand p&n1s.

Cependant, il faut rappeler que chez 1 homme sur 5.000, le p&n1s en érection n’atteint pas les 10 cm, alors qu’il dépasse les 22 cm chez 1 homme sur 10.000. La taille S est donc bien plus fréquente que le XXL.

Aussi, quand la verge est au contact du froid, elle se rétrécit considérablement et peut même ne pas dépasser 2 à 5 cm de longueur. Il faut ajouter que le p&n1s connaît son pic de croissance à la puberté, mais ce n’est pas systématique : chez certains adolescents, la taille définitive sera atteinte à 14 ans, alors que d’autres attendront les 17-18 ans. Il est important que le jeune homme soit rassuré par rapport à ce qu’il peut observer chez des amis et des coéquipiers sportifs.

Nous pouvons conclure en notifiant que la taille du p&n1s au repos ne permet pas d’estimer sa longueur en érection. D’ailleurs, il n’est pas rare que les longueurs soient inversement proportionnelles.

Découvrez dans le tableau qui suit les tailles des verges en érection, ainsi que les circonférences des verges suivant l’âge.