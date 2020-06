Bon à savoir : comment reconnaît-on une « relation pansement » ?

Être en couple avec une autre personne, après une rupture, n’est pas toujours gage de bien-être et de bonheur. Lorsque la relation précédente a été fusionnelle, par exemple, on aura tendance à penser encore à son ex ou comparer les deux histoires d’amour. Certes, cela se fait très souvent de manière inconsciente, mais cette attitude peut vous pousser à des questionnements et conduire à des troubles importants dans votre relation actuelle, c’est-à-dire à une relation pansement.

La « relation pansement » est simplement le fait qu’une personne se met plus ou moins rapidement en couple avec une autre, après une rupture amoureuse, alors qu’elle n’a pas encore pris le temps de faire le deuil de sa relation précédente (ou pire, d’oublier son ex). En effet, faire face à une déception amoureuse n’est pas aussi simple que cela en a l’air. Ainsi, lorsqu’on se retrouve seul, l’on a tendance à accepter d’ouvrir son cœur au premier venu, pour éponger son mal-être et sa sensation d’échec et de solitude. Voici donc comment reconnaître que vous menez une relation pansement.

1.Votre nouveau partenaire est le jumeau, ou l’opposé de votre ex

Quand on vient de vivre une rupture douloureuse, on sait ce qu’on veut garder, et, à l’inverse, ce qu’on ne veut de plus. Cependant, si vous êtes encore amoureux(se) de votre ex, vous allez probablement être attiré(e) par quelqu’un qui vous rappelle votre ex : traits du visage, activités, goûts, etc.

Ou alors, si vous avez vécu un traumatisme avec votre ex, vous allez chercher l’opposé chez votre nouveau partenaire, pour être sûr(e) de ne pas revivre la même chose. Par exemple, votre ex faisait tout le temps la fête avec ses amis, et passait très peu de temps à la maison. Du coup, vous vous êtes mis avec quelqu’un qui est très casanier et plutôt introverti.

Ces attirances sont plutôt normales. Cependant, cela devient malsain, si votre nouveau partenaire ne vous sert qu’à garder vivant le souvenir de votre ex, ou vous rassurer sur le marché des partenaires potentiels (« Ouf, ils ne sont pas tous comme ça ! »).

2.Vous vivez une dépendance affective

Si tu sens que l’autre personne n’est pas capable de passer des moments en solo et qu’elle a besoin de toi pour combler un vide intérieur, méfie-toi aussi. Oui, c’est bon pour l’ego de se sentir indispensable, mais il y a aussi une possibilité que tu lui serves… de bouche-trou du cœur.

3.Vous pensez encore souvent à votre ex

D’ailleurs, en parlant de votre ex, il trotte encore bien souvent dans votre esprit… Vous ne pouvez pas vous empêcher de le « fliquer » sur les réseaux sociaux et de garder contact avec lui. Et quand vous pensez à lui, c’est avec encore beaucoup d’émotions : colère, nostalgie, jalousie, etc. Les photos sur Instagram, le montrant accompagné d’autres femmes, sont douloureuses à supporter.

C’est normal de penser parfois à son ex en début de nouvelle relation. Mais, si vous savez au fond de vous que votre cœur est encore bien accroché à lui, vous n’êtes sûrement pas encore prêt(e) à vous engager dans une nouvelle histoire sérieuse.

4.Nouvelle relation Vs ancienne relation

Gros, gros signe d’alerte ici : si ton chéri ou ta dulcinée te compare fréquemment à son ex, ça augure mal. Est-ce qu’il ou elle est en couple avec toi pour rendre l’autre jaloux ou jalouse ?

5.Vous n’arrivez pas à officialiser la relation…

Vous ne savez pas vraiment ce qui vous attire chez Anthony. Vous aimez passer du temps avec lui, mais dès qu’il s’enflamme, vous le remettez rapidement à sa place. Au fond de vous, vous savez que vous n’êtes pas prête à vous engager, mais vous ne voulez pas lui faire de peine. Mais vous savez qu’Anthony est seulement là pour vous aider à oublier Alex, car l’idée même de refaire votre vie avec quelqu’un d’autre vous donne la nausée.

6.Vous êtes un couple discret

Si, au début, il est normal de vouloir passer tous ses temps libres en amoureux pour profiter de son intimité, pose-toi tout de même des questions, si tu as l’impression que ton nouveau chéri ou ta nouvelle copine souhaite créer un mur de Berlin entre vous et le reste du monde. C’est peut-être un signe qu’il ou elle n’a pas l’intention de t’intégrer dans sa vie.

7.Vous êtes dépendant

Ça y est, c’est officiel, tous vos parents et proches sont au courant ! Vous n’imaginez plus votre vie sans elle ou lui, cette éventualité même vous angoisse.

Une relation de dépendance peut durer longtemps, si l’un ou les deux partenaires veut absolument que ça fonctionne, sans se soucier des problèmes et incompatibilités. Vous emprisonnez petit à petit l’autre dans votre bulle d’amour dorée.

Cependant, s’il n’y a pas de liberté, il ne peut pas y avoir d’amour durable. Votre partenaire doit sentir qu’il ou elle peut partir s’il ou elle le souhaite. Dans tous les cas, ce n’est pas votre engagement ou votre effusion d’amour qui l’en empêcherait.

8.Vos proches trouvent que vous allez trop vite

Vous voyez déjà loin ; vous voulez faire le tour du monde ou partir vivre en appart ensemble… alors que vous pouvez encore compter, sur le bout de vos doigts, le nombre de jours, depuis votre première rencontre. Écoutez les inquiétudes de votre entourage : la précipitation est parfois proportionnelle au désir de votre nouveau chéri ou de votre nouvelle dulcinée d’oublier son ex.

En conclusion, la « relation pansement » se crée sur des bases malsaines, du fait que le deuil de l’ancienne ne soit pas encore terminé. Cependant, vous pouvez mettre en place des actions pour mettre toutes les chances de votre côté et transformer cette relation en un amour durable.