Beyoncé en pleine discussion pour un contrat de 100 millions de dollars, Devinez avec qui !

Après avoir prêté sa voix à Nala dans le remake du Roi Lion produit en 2019 par Disney, Beyoncé pourrait poursuivre sa collaboration avec Disney. Le géant américain vient de proposer la somme de 100 millions de dollars à la chanteuse pour travailler sur trois projets majeurs.

Après le succès du « Roi Lion », Beyoncé et Disney aimeraient poursuivre leur collaboration. L’entreprise américaine créée en 1923 par Walt Disney vient de proposer la somme de 100 millions de dollars pour travailler avec la musicienne la plus populaire, la plus importante et la plus influente du XXI siècle.

La chanteuse sera sur la bande originale du film «Black Panther 2» de Marvel, dont la sortie est prévue pour l’année prochaine, ainsi que sur deux autres gros projets. «Elle est devenue très importante pour Disney et convient parfaitement à l’imagine de leur marque», a écrit «The Sun». « Disney a proposé un contrat d’environ 100 millions de dollars qui lui permettra de travailler sur trois projets majeurs, y compris la suite de ‘Black Panther’. »

Beyoncé pourrait aussi prêter sa voix à des documentaires pour Disney+, comme l’ajoute l’informateur: « Ils essaient aussi de la convaincre de prêter sa voix à des documentaires pour Disney+. Les négociations sont encore en cours mais ils ont presque terminé. » En avril, Beyoncé était apparue pour le plus grand plaisir de tous dans l’émission « Disney Family Singalong », au cours de laquelle elle avait chanté « When You Wish Upon A Star ». Avant de commencer, la belle brune avait déclaré: « Je suis très fière de faire partie de la famille Disney. Je souhaite dédier cette chanson, en partenariat avec l’association Feeding America, à toutes les personnes qui travaillent en première ligne pour nous garder en bonne santé. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. »