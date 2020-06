Bet Award 2020 : Davido réagit au sacre de Burna Boy

La cérémonie des BET Awards, tenue le 28 juin dernier, a vu l’artiste nigérian, Burna Boy, sacré meilleur artiste dans la catégorie « Meilleur acte international ». Une distinction, qui lui a valu les félicitations de son compatriote, Davido.

Les BET AWARDS, cérémonie qui rassemble les plus grands artistes de la culture noire-américaine, ont eu lieu, cette année, dimanche 28 juin 2020, aux États-Unis. Evidemment, cette édition 2020 n’a pas pu être organisée de la même façon que les précédentes. En raison de la pandémie du coronavirus, tout a été virtuel cette année. Mais malgré tout, la cérémonie s’est très bien déroulée et le podium final à comblé toutes les attentes. Sans grosse surprise, c’est Roddy Ricch qui a remporté l’Award de l’année avec « Please Excuse Me For Being Antisocial », porté par un des tubes de l’année, « The Box ». Il a devancé DaBaby, Megan Thee Stallion et Lizzo. Il succède ainsi au palmarès à Cardi B, qui avait eu la récompense l’année dernière. Roddy Ricch a aussi gagné le prix de révélation de l’année, à juste titre.

Dans la catégorie « Meilleur acte international », c’est la star nigériane, Burna Boy, qui a été plébiscitée. Le chanteur a devancé des artistes de renom comme Sho Madjozi d’Afrique du Sud et Stormzy du Royaume-Uni ,pour décrocher son deuxième sacre consécutif. Une prouesse saluée à sa juste valeur par Davido, qui a félicité l’heureux élu pour cette prestigieuse distinction. « Félicitation, mon frère. Tu le mérites« , a écrit David Adeleke, en légende d’une photo sur ses comptes officiels.

Parmi les autres vainqueurs, on note Migos comme groupe de l’année, Chris Brown pour le titre d’artiste R&B, mais aussi pour la meilleure collaboration avec « No Guidance » featuring Drake. Dans la catégorie BET HER Award, « Brown Skin Girl” de Beyonce en featuring avec le nigérian Wizkid a aussi tiré son épingle du jeu.