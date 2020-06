Benin Web TV lance sa plateforme de musique en ligne

Après le site d’information, « Benin Web Tv » lance officiellement sa plateforme de musique en ligne pour ses fidèles abonnés et pour les internautes qui sont férus de bonnes mélodies musicales.

« Zik | BWT », c’est le tout nouveau produit du groupe de presse « Benin Web Tv », qui est essentiellement consacré à la promotion musicale et au divertissement par de belles mélodies d’ici et d’ailleurs. A la maison, en voiture, dans le bus, le train, en courant, en faisant le ménage, en cuisinant ou en méditant, la musique est une source d’inspiration, d’émotion, de relaxation qui peut accompagner presque n’importe quelle activité. Ce que « Benin Web Tv » a compris en apportant sa touche afin qu’en même temps que les internautes s’informent sur l’actualité du Bénin, de l’Afrique et du monde, ils puissent profiter d’un florilège de musiques de tout genre.

L’ère numérique, la technologie a permis de révolutionner la manière d’écouter la musique, car de nos jours, il n’est plus nécessaire d’acheter sa musique pour l’écouter. De plus, « Zik Benin Web Tv » permet aux artistes de poster eux-mêmes, leurs productions gratuitement sur la plateforme afin d’avoir plus de visibilité. C’est rapide et simple à utiliser. Pour écouter une musique, il suffit juste de tapez le nom de l’artiste et le titre et c’est parti pour une aventure extraordinaire avec vos morceaux préférés. Pour ajouter votre propre production, il suffit de créer un compte, de rajouter toutes les chansons que vous avez envie d’écouter et le jeu est fait.

Difficile de ne pas trouver son bonheur mais surtout, cette plateforme est intéressante car elle permet de découvrir d’innombrables artistes et surtout des chansons qui vous correspondent. Alors à vos marques, c’est parti…zik.beninwebtv.com