Bénin: « Vibes and dreams », la série découverte du chanteur Nikanor (vidéos)

Le chanteur Nikanor a lancé il y a trois semaines, sa série « Vibes and dreams ». Une stratégie utilisée par l’artiste qui se fait appeler le fils du pays ( Bénin ) pour faire revisiter ses productions à ses fans.

En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus qui fait limiter les déplacements, Nikanor propose à ses mélomanes, l’histoire de sa vie musicale. « Je vous propose d’en apprendre un peu plus sur moi et ma musique à travers Vibes and Dreams », a-t-il annoncé sur Youtube. Pour lui, il s’agit d’une série hebdomadaire de 5 épisodes en musique et en vidéo qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et sur Youtube chaque vendredi, à compter du 12 Juin.

Pour rappel, le premier épisode a pris en compte son single « Feichitan » et le second « C’est quel Amour ». Même si les paroles n’ont pas changé, le clip et les tonalités ont été revus par l’artiste. « Vous allez encore certainement aimé!! Alors, venez suivre ma petite histoire et n’hésitez pas à me faire vos retours en commentaire », peut-on lire sur sa chaîne Youtube. Le numéro 3 de la série #Vibes and Dreams prévu pour ce vendredi 26 juin 2020 a été reporté au vendredi prochain, a indiqué Nikanor sur Facebook.

Nikanor, de son vrai nom Hervé Jean François Ahehehinnou, est un artiste, chanteur, auteur et compositeur originaire du Bénin. Il rencontre le succès en 2013 avec son single « Féïchitan ». En 2016, il est élu meilleur espoir de la musique Béninoise avec le titre ‘’Annie’’ et artiste de l’année deux ans de suite en 2017 et 2018.

En décembre 2019, Nikanor sort la chanson ‘’Yinkô Tché ‘’ qui rencontre un grand succès et gagne le record du million de vues le plus rapide sur Youtube au Bénin.