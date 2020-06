Bénin – Urgent: un huissier de justice placé sous mandat de dépôt

Au Bénin le monde judiciaire est en effervescence. Après les deux notaires condamnés cet après-midi, un autre homme du corps judiciaire vient de les rejoindre.

Après la condamnation des Maîtres Atchadé et Hounkanrin, tous deux notaires respectivement à 5ans de prison ferme et 6 mois avec sursis, c’est le tour cette fois d’un huissier de justice. La nouvelle vient de tomber, si pour l’heure les raisons ne sont encore connues, Me Maxime Bankolé est placé sous mandat de dépôt ce mardi soir par le parquet du Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Abomey Calavi. Il rejoint ainsi ses confrères à la prison.