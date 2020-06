Bénin: une jeune fille sauvée d’un WC de 15m de profondeur à Allada

Une jeune fille, par imprudence, a fini sa course au fond d’un WC en construction, profond de 15 mètres, et n’a eu la vie sauve que grâce à la promptitude des sapeurs pompiers d’Allada.

En cherchant à traverser un WC en construction, une jeune fille perd l’équilibre et se retrouve au fond de la fosse de plus de 15 mètres de profondeur.

L’incident est survenu ce samedi 30 mai 2020 dans la localité de Dodomey, dans la Commune d’Allada. Selon l’agence Bénin presse, la jeune fille a eu la vie sauve grâce à l’intervention des éléments de l’unité des sapeurs pompier d’Allada.

Selon les témoins de l’incident, la victime cherchait un raccourci en prenant comme repère la maison inachevée dans laquelle se trouve le WC refermé avec du bois de coffrage et des claies pourries. C’est en cherchant à traverser la fosse qu’elle perdit l’équilibre et tomba à l’intérieur de la fosse. Elle a été extirpée de la fosse saine et sauve, mais avec quelques égratignures aux genoux et une fracture à la cheville.