Bénin: un mort et plusieurs blessés dans un accident à Banikoara

Ce lundi 1er juin 2020, un grave accident de circulation a fait un mort et plusieurs blessés graves, à Banikoara. Le drame est survenu à Sahadouro Bouro, arrondissement de Sompérékou, dans la commune de Banikoara.

Selon une radio rurale de Banikoara, les victimes étaient à bord d’une voiture 5 places de marque Carina three. Dans cet accident dont la cause n’est pas encore connue, une personne est passée de vie à trépas, avec plus de 5 blessés graves transportés d’urgence à l’hôpital.

Dans la journée de ce même lundi, un autre accident de circulation a été signalé sur le tronçon Agbangnizoun-Abomey. Selon les informations parvenues à la rédaction de Bénin Web Tv, il n’y a eu aucune perte en vie humaine dans ce deuxième accident.