Bénin : un éléphant sème la terreur à Bembéréké et Nikki

Un éléphant, qui serait sorti de la forêt classée des Trois Rivières, dans le nord du Bénin, est entré dans des zones d’habitation et sème la terreur dans la région, rapporte l’Agence Bénin Presse.

Selon l’ABP, l’animal fait la pluie et le beau temps, depuis plusieurs jours, dans les villages de Bouanri et Gnonkourokali, respectivement dans les communes de Bembéréké et Nikki, du nord Bénin. Depuis le 21 juin, selon la même source, où le pachyderme s’est retrouvé dans les localités habitées, il crée la stupeur auprès des populations.

Il a trouvé refuge dans un campement Peulh du village de Bouanri où il sillonne les environs, sans inquiétude, surement pour retrouver son chemin ou pour atteindre une destination précise. Dans tous les cas, informés de la situation, les agents des eaux et forêts ont appelé la population locale à plus de prudence, sans, toutefois, provoquer l’animal. Cependant, il serait de bon ton que les dispositions soient prises avant que quelqu’un ne soit blessé ou pour éviter que l’éléphant ne soit la cible de braconniers.