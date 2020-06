Bénin: un apprenti couturier arrêté pour vol d’une forte somme appartenant à son patron

Pour avoir dévalisé l’atelier de son patron, un apprenti couturier a été mis aux arrêts par la police républicaine. Son complice, lui aussi apprenti dans le même atelier, est toujours en cavale.

Après un avis de recherche, lancé par la police républicaine, l’un des apprentis, ayant volé la somme d’un millions de FCFA, des machines à coudre et de tissus bazin, a été attrapé dans sa fuite. Selon les messages d’alerte diffusés sur les réseaux sociaux par les victimes, les deux présumés voleurs auraient une double de clé de l’atelier. Ils auraient donc profité de la nuit pour aller dévaliser l’atelier de leur patron.

Après leur forfait, ils se sont même exhibés sur les réseaux sociaux avec l’argent et les objets volés. C’est ce qui a, d’ailleurs, permis aux agents de la police républicaine de vite les retracer. Selon Frissons radio, l’un de ces voleurs a été arrêté à Dasso, dans la commune de Ouinhi. Son second est toujours en fuite et recherché par les éléments de Soumaila Yaya.