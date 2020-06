Benin: un ambulancier perd le contrôle de son véhicule et fait un mort à Drjegbé

Dans la soirée du dimanche 28 juin, un drame a eu lieu sur le tronçon Cotonou-Porto-Novo à hauteur de Djregbe. Un ambulancier de la zone sanitaire Porto-Novo /Aguegue, en partance pour Porto-Novo a perdu le contrôle de son véhicule et dans sa course a fait un mort et plusieurs blessés selon des témoins sur place.

Le drame a eu lieu en milieu de soirée aux environs de 22h. Un chauffeur, seul à bord d’une ambulance de la zone sanitaire Porto-Novo/Aguegue a fini sa course dans les ravins après avoir le perdu de son véhicule. Selon les témoins, l’homme qui était seul dans le véhicule, filait à vive allure. C’est arrivé au niveau de Djregbe qu’il aurait perdu le contrôle du véhicule. Selon les premiers bilans, on dénombre une personne décédée sur place et plusieurs blessés.

« La vitesse était trop… Il filait vraiment à vive allure alors qu’il était seul dans le véhicule », fait observer un des témoins du drame. « Avant de s’immobiliser ici, il avait déjà ramassé deux motocyclistes de l’autre côté. J’aurais pu également y passer », a poursuivi ce dernier.

Notons que dans la matinée de ce même dimanche 28 juin 2020, un grave accident de la circulation s’était produit à Banikoara et a fait plusieurs blessés dans le rang des hommes en uniformes. L’accident serait survenu suite à l’explosion d’un pneu du véhicule des éléments du 7e Bataillon Inter-armé, en patrouille.