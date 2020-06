Bénin: trois personnes arrêtées pour vol de sable à Cotonou

Après les présumés pollueurs de la berge lagunaire de Dantokpa, trois autres personnes sont désormais dans les griffes de la police. Ils sont accusés de vol de sable au niveau de la berge, récemment aménagée.

Trois personnes arrêtées et jetées en prison pour prélèvement et vente de sable à la berge lagunaire de Dantokpa, à Cotonou. Selon Frissons radio, les intéressés ont été présentés au procureur et gardés en attendant leur procès prévu pour le 24 juin 2020.

Ils risquent gros dans cette affaire qui semble banale. Ces faits qualifiés d’actes d’incivisme peuvent conduire les accusés à des peines privatives de liberté.