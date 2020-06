Bénin – Traitement de boue de vidange: visite de chantier de deux ministres

Dans le cadre de la réalisation du projet de construction de la station de traitement des boues de vidange, deux ministres du gouvernement ont effectué, ce mercredi 24 juin 2020, une visite du chantier.

Samou SEIDOU ADAMBI, Ministre de l’Eau et des Mines, José TONATO, Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, ont effectué, le mercredi 24 juin dernier, une visite sur le chantier de construction de la station de traitement des boues de vidange de Kansoukpa.

La délégation ministérielle était accompagnée de Monsieur Achim TRÖSTER, Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne près le Bénin, de la Cheffe de Coopération allemande, Madame Birgit JOUSSEN, du Directeur de la KFW- Bénin, Dr Günter ROOS, de la première Secrétaire chargée de la Coopération allemande, Madame Katharina HECHT, et de la Coordonnatrice sectorielle Eau et Assainissement KFW-Bénin, Yolande SOSSOUKPE.

D’un montant total de 7,2 milliards de FCFA et financé par la Coopération allemande, à travers la KFW, le projet de construction et de l’utilisation d’une station de traitement des boues de vidange, à l’ouest de Cotonou, constitue l’une des mesures prioritaires, prévues dans le Plan Directeur d’Assainissement des Eaux Usées de Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji et Porto-Novo.

Implantée sur une superficie de 19 hectares, la Station de Traitement de Boues de Vidange (STBV) d’une capacité de 600m3 par jour, à l’horizon 2025, sera une station moderne équipée d’une technologie avancée. La construction de cette infrastructure, à Kansounkpa, va sans doute soulager la seule existante, devenue obsolète et dont les capacités sont dépassées avec la pression démographique.