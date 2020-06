Bénin: soupçonné de corruption, le passeport d’un CA nouvellement élu confisqué

Parmi les dossiers examinés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), figure une affaire de corruption, impliquant un chef d’arrondissement, élu à l’issue des élections communales et municipales du 17 mai dernier.

Un chef d’arrondissement, élu lors des dernières élections communales et municipales était, ce lundi 15 juin 2020, devant le juge de la Cour de répression des infractions économiques eu du terrorisme, dans un dossier de corruption, dont il est impliqué.

Selon l’information relayée par un média de la place, le chef d’arrondissement, membre de l’un des deux blocs du chef de l’Etat, serait impliqué dans une affaire de présumée malversation, alors qu’il faisait partie d’une commission mandatée pour l’acquisition de véhicules destinés aux chefs d’arrondissement de la 3ème mandature.

Mais, bien que les véhicules soient budgétisés chaque année, ils n’ont jamais été livrés aux destinataires, apprend-on. L’affaire aurait été portée devant la brigade économique et financière, entre temps, et le passeport du concerné saisi. Cela ne l’a pas empêché de se présenter aux dernières communales. Le dossier rouvert, ce lundi, par la cCour de répression des infractions économiques et du terrorisme pourrait permettre de situer l’implication ou non de cet acteur politique dans ce dossier de corruption.