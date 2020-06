Bénin: Sessimè torride dans un maillot de bain sexy, la toile s’enflamme

Attention les yeux. La chanteuse béninoise, Sessimè, a fait une apparition résolument sexy sur Facebook, qui a fait grimper la température sur le réseau social.

La toile s’embrase! Au Bénin, s’il y a bien une star qui fait l’unanimité auprès des hommes, et qui rend les femmes jalouses, c’est bien Sessimè. Depuis quelques mois, celle qui se fait appeler FanaFanaLady sur les réseaux sociaux, n’a qu’une chose à faire pour que la toile s’embrase : poster un cliché d’elle, très sexy.

Ce samedi 27 juin 2020, elle a posé au bord de la piscine de Novotel pour Nanawax. Le constat est visible: avec son éternelle moue boudeuse, son regard charbonneux, sa poitrine galbée, ses fesses rebondies et son bidon extra-plat, la jeune femme a tout ce qu’il faut pour faire sensation. « Respirer et vivre pleinement chaque seconde que mon Créateur me donne ici-bas: Là est toute ma richesse, peu importe le regard de ce monde », a-t-elle écrit en légende de la photo.

La toile s’enflamme

Face à cette apparition sexy, spécialement dédiée à la marque de lingerie et de maillots de bain Nanawax, les fans ne sont pas restés indifférents. Selon ses détracteurs, ce léger bout de tissu ne cache pas grand-chose. Pour eux, une femme africaine ne devrait pas s’afficher ainsi publiquement. « Moi je t’aimais bien. Mais maintenant plus. J’aime zeynab et je l’aimerai toujours parce que tout sur elle est exemple pour la jeunesse », a commenté Jül-čhrīst Därī Lė Bėnīnøīs. « Ça ne t’honore pas, grande sœur, j’ai parlé « , Modeste Houeton.

Et à Fidel Dotou d’ajouter sa touche: « Lorsque tu seras aussi nommée un jour à un poste de responsabilité, ne viens pas ici nous interdire de ressortir sur la place publique tes anciennes photos où tu étais a moitié nue comme l’a fait l’autre récemment hein! Écoutez ces suivismes des occidentaux. Nous, notre culture est tout autre. J’apprécie beaucoup tes chansons, en tout cas. Mais je déteste ce style que tu as commencé par adopter ».

Comme elle sait si bien le faire, Sessimè a, de façon subtile, répondu à ses détracteurs.