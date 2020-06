Bénin – Reprise ou non du championnat : la FBF a tranché

A l’instar de certains pays africains, le Bénin a aussi mis un terme à son championnat, depuis des mois, en raison de la pandémie du coronavirus. une décision, rendue publique par la FBF, lundi dernier, au cours d’une réunion virtuelle.

Dans les tuyaux, depuis des semaines, c’est désormais officiel. Le Bénin a aussi mis un terme à son championnat. A l’issue de la réunion de la FBF, tenue en web-linaire, hier lundi, plusieurs décisions ont été prises sur les différentes compétitions. La plus attendue est la reprise ou non du championnat, en berne depuis des mois. Elle est désormais annulée. « Le Comité Exécutif a décidé de mettre définitivement fin aux différents championnats de la saison 2019-2020, entre temps, suspendus. La conséquence immédiate de cette décision est l’annulation de la saison 2019-2020, ce qui induit qu’aucune équipe ne monte et aucune ne descende« , a indiqué la FBF, dans un communiqué sur ses canaux officiels. Ainsi donc, les mêmes clubs des Ligues 1, 2 et 3 sont éligibles pour la prochaine saison 2020-2021.

Selon la FBF, ces décisions se justifient par la flambée des cas du coronavirus, d’où la nécessité de redoubler de vigilance, d’éviter de créer une nouvelle situation favorable à l’exposition des acteurs impliqués dans les différents championnats et de freiner la propagation de la pandémie. Tout en remerciant les joueurs et les inconditionnels amoureux du foot béninois, l’instance nationale invite les uns et les autres au respect des gestes barrières, afin de booster, hors des frontières du pays, ce fléau mondial.