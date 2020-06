Bénin – Relecture du Code électoral: Patrice Talon échange avec 9 partis ce jour

Ce mercredi 03 juin, le président de la République, Patrice Talon, rencontre les 09 partis politiques qui ont participé au processus électoral des communales 2020. Selon l’invitation adressée aux chefs de parti, les échanges porteront sur la loi interprétative du Code électoral, adoptée ce mardi par le Parlement.

Suite à la proposition de la loi interprétative du Code électoral, qui porte notamment sur l’élection des Maires et de leurs adjoints, le président Patrice Talon organise une séance de concertation avec 09 formations politiques. Il s’agit des partis, qui ont participé au processus électoral, ayant abouti à l’élection des conseillers communaux.

« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’à la suite de la proposition de loi interprétative du Code électoral en cours d’examen à l’Assemblée Nationale, dont lui a fait part le président de l’Institution, le chef de l’Etat organise une séance de concertation avec les partis politiques, le mercredi 03 juin 2020 à 16 heures, à la la Présidence de la Républicaine », lit-on dans la lettre du Directeur du Cabinet Civil du Président.

Les partis politiques invités à cette séance sont les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), le Bloc Républicain (BR), l’Union Progressiste (UP), l’UDBN, MPL, la FCDB, le PER et le Moele-Bénin.