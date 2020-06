Bénin – Prochain congrès des FCBE : les mises au point de Paul Hounkpè

A travers un communiqué, ce mercredi 10 juin, Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a apporté des clarifications au sujet du supposé recensement des membres fondateurs pour la tenue prochaine des assises du parti.

En effet, il est revenu aux responsables du parti FCBE, de façon insistante que des gens non identifiés demandent aux militantes et militants de constituer de nouveaux dossiers de membre fondateur dans le cadre de l’organisation d’un congrès. Toute chose que dément et rejette en bloc le secrétaire exécutif national dans un communiqué référencé n°029/2020/SA/SP.

Pour Paul Hounkpè, l’organisation d’une assise de cette envergure pour un parti politique ayant déjà une existence légale ne nécessite aucun dossier. Il y voit des personnes tapies dans l’ombre dont le dessein est de « détruire le seul parti de l’opposition». Il ne peut être possible d’appartenir à deux partis politiques, a-t-il martelé.

Tout en invitant les uns et les autres à la vigilance pour la sauvegarde du parti, Paul Hounkpè rassure de la tenue prochaine du congrès du parti.