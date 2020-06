Bénin: Processus de certification B’EST pour les entreprises de l’Atlantique-Littoral

Les entreprises AgroExpress, AfricaCompost, FenouFoods, ECM, candidates à l’intégration au Réseau B’EST et Mark’Ethic Bénin, Passerelle des PAM déjà membres, sont passées devant le Comité de certification, le lundi 08 juin 2020.

Les candidates à l’intégration au Réseau B’EST et Mark’Ethic Bénin, Passerelle des PAM, composé essentiellement de représentants de INVESTI’SENS, club d’investisseurs solidaires béninois, de SENS Bénin et de la collectivité locale, étaient à un rendez-vous annuel pour les entreprises engagées dans la démarche B’EST, lundi dernier. Pour l’occasion, la collectivité locale était représentée par l’Association des Communes de l’Atlantique et du Littoral (ACAL) et la Communauté des Communes du Zou (CCZ).

L’objectif de cette séance est d’évaluer les performances des entreprises, leur viabilité et leur respect des principes de la charte B’EST. La certification est un moment enrichissant de prise de recul, qui permet aux entrepreneurs, membres du Réseau B’EST, de redéfinir sur la direction qu’ils souhaitent pour leurs entreprises. L’obtention ou le renouvellement de la certification B’EST est le gage de leur identité B’EST et porte d’accès aux services et avantages du Réseau.

Retour sur les 8 les principes qui nourrissent la charte B’EST

ENTREPRENDRE

1. Être économiquement viable

SOLIDAIRE

2. Créer des relations stables avec ses fournisseurs, employés et clients

3. Inclure des personnes vulnérables volontaires

4. Respecter et promouvoir la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients

5. Consolider le réseau B’EST

AVEC SON TERRITOIRE

6. Valoriser les ressources (naturelles et humaines) du territoire

7. Respecter, voire améliorer l’environnement

8. Être reconnue et soutenue par les autorités locales pour sa contribution au développement du territoire.