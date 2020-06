Bénin – Première Session du CNDS: la loi sur l’embauche en débat

La première session extraordinaire du Conseil national du dialogue social (CNDS) s’est ouverte, ce mardi 9 juin 2020. Cette première rencontre du Conseil, depuis le déclenchement de la crise sanitaire liée à la Covid-19, se penchera sur des dossiers importants, dont celui de la loi sur l’embauche.

Guillaume Attigbé, président du Conseil National du Dialogue Social, a procédé, ce mardi 09 juin 2020, au lancement de la première session extraordinaire du dialogue social.

La rencontre de ce jour est la première, depuis le déclenchement de la crise pandémique liée à la covid-19. Pour Guillaume Attigbé, qui a présidé la séance, cette première session extraordinaire permettra aux responsables de se pencher » également sur les dossiers non moins importants que sont les projets des termes de référence des études relatives à l’évaluation de la loi N°2017-05 du 29 août 2017, fixant les conditions et les procédures d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail, d’une part, et à la promotion des conventions collectives de travail, d’autre part ».

Aussi, durant les travaux, les conseillers vont étudier un certain nombre de dossiers importants liés à la consolidation des bases de l’organisation, notamment sur les orientations de l’évaluation du CNDS, depuis sa création, de l’examen et de la validation du rapport provisoire de l’étude sur la structuration du dialogue social en République du Bénin, de l’étude et de la validation du projet des TDR relatifs à l’étude sur la loi N°2017-05 du 29 août 2017.

Le président du CNDS a profité de l’occasion de l’ouverture de cette session extraordinaire pour affirmer que des consultations sont en cours pour proposer au gouvernement des pistes de relance des entreprises et des emplois pour la période post-covid-19.