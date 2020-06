Bénin – Police Républicaine: les qualifications désormais exigées pour être du corps

En plénière, ce mardi 23 juin 2020, la représentation nationale a adopté un ensemble de six projets de lois modificatives et complétives, relatives aux personnels militaires et para-militaires. Dans le projet de loi portant statut spécial des personnels de la police républicaine, il faut désormais disposer du Baccalauréat ou d’une licence en droit pour entrer dans la corporation.

Ce mardi 23 juin 2020, les députés de la 8ème législature ont adopté un ensemble de six (06) projets de loi. Il s’agit des lois modificatives et complétives, relatives aux personnels militaires et para-militaires. Au nombre des six (06) projets de loi adoptés en séance plénière, ce mardi, par les députés, deux (02) lois modificatives et complétives sont relatives aux Forces armées et à la Police républicaine et quatre (04) autres, relatives aux statuts des personnels des Forces armées béninoises, de la Police républicaine, des fonctionnaires des Douanes et des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse.

L’une des innovations apportées au statut spécial des personnels de la police républicaine est qu’il faut désormais justifier d’un niveau d’étude pour prétendre entrer dans la corporation.

En effet, l »innovation majeure apportée au projet de loi portant statut particulier des éléments de la police républicaine est relative au diplôme de licence en droit et de baccalauréat, qui constituent désormais une condition pour accéder aux différents corps de la Police républicaine.

Par ailleurs, les conditions d’avancement ont été modifiées avec le critère d’avancement au choix et ou mérite. Ainsi, le projet de loi adopté par les députés a apporté des modifications par endroits dans les conditions d’avancement. La rigidité de ces conditions se trouve au niveau de la qualification, du diplôme. Ainsi, aucun commissaire divisionnaire ne peut être promu au grade supérieur s’il ne remplit pas les conditions d’ancienneté et n’est titulaire du Brevet d’études supérieures de la sécurité.

Quid des grades par catégorie?

Dans le corps de la police républicaine, c’est le grade qui définit la position des fonctionnaires de police dans la hiérarchie de leur corps. C’est elle qui leur confère, par ailleurs, la vocation à occuper un emploi d’une qualification équivalente.

Ainsi, les hauts fonctionnaires de l’Etat sont les officiers supérieurs et généraux de la police républicaine. Ils peuvent servir au sein des institutions de la République, des représentations diplomatiques, des organismes internationaux, des services centraux ou déconcentrés, des sociétés dans lesquelles l’Etat a des intérêts ou de tout autre service public. Il leur est impossible de prétendre à un changement de corps en raison de leur aptitude.

En dehors de la catégorie des officiers supérieurs et généraux de la police, il y a celle des Officiers généraux de police, celles des Officiers supérieurs de police, des Officiers subalternes, des Brigadiers de police, des Sous-brigadiers et des corps des agents de police. La première catégorie regroupe les inspecteurs généraux de police de classe exceptionnelle, les inspecteurs généraux major de police, les inspecteurs généraux de police de première classe et les inspecteurs généraux de police de deuxième classe.

Des Officiers supérieurs et subalternes

La catégorie des Officiers supérieurs de police prend en compte le Contrôleur général major de police, le Contrôleur général de police, le Commissaire divisionnaire de police et le Commissaire principal de police. La catégorie des Officiers subalternes est constituée des grades innovants, tels que le Commissaire major de police, le Commissaire de police de première classe, le Commissaire de police de deuxième classe et le Commissaire stagiaire.

Pour la catégorie des Brigadiers de police, on a le Brigadier major de police, le Brigadier-chef de police et le Brigadier de police. Quant à la catégorie des Sous-brigadiers, il y a le Sous-brigadier major de police, le Sous-brigadier chef de police et le Sous-brigadier de police. La catégorie des Corps des agents de police est subdivisée en agent de police de première classe et agent de police de deuxième classe.