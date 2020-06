Bénin: Patrice Talon fait le point de sa rencontre avec les partis politiques (vidéo)

J'ai tenu, dans l'après-midi de ce mercredi 03 juin 2020, une séance de concertation avec les responsables des neuf (09) formations politiques ayant pris part au processus électoral des communales. Il s'agit de l'Union Progressiste (UP), du Bloc Républicain (BR), des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), de la Force Cauris pour le Développement du Bénin (FCDB), du Mouvement Populaire de Libération (MPL), le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), le Parti pour l'Engagement et la Relève (PER) et le Mouvement des Élites engagés pour l'Émancipation du Bénin (MOELE-BÉNIN).Au menu des échanges, la loi interprétative du Code électoral votée la veille par l'Assemblée nationale et qui vise à clarifier les dispositions relatives à l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement.