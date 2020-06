Bénin: ouverture ce jour d’un atelier de renforcement de capacité au personnel parlementaire

Comme vous le savez, à ma prise de fonction à la tête de la huitième législature de l’Assemblée nationale du Bénin le 17 mai 2019, j’ai émis le vœu de voir l’Institution parlementaire du Bénin se hisser au rang des parlements les plus modernes et les plus performants au monde.

La formation est un levier essentiel pour le développement des ressources humaines. Elle a pour but, d’accroître l’efficacité des agents dans l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées et de contribuer à une meilleure utilisation des ressources humaines dans l’administration publique. La formation permanente est à la fois, un droit pour l’agent de l’Etat et un devoir pour l’employeur. Elle devrait permettre, l’adaptation des commis de l’Etat aux emplois et aux fonctions de développement de l’administration.

La légistique englobe les connaissances et les méthodes spécifiques à l’activité législative. Elle sert à l’élaboration des actes législatifs.

La légistique a pour but de déterminer les meilleures modalités d’élaboration, de rédaction, d’édiction et d’application des normes juridiques.

Comme l’écrivait Cédric Groulier, « la légistique se situe à mi-chemin entre savoir empirique et discipline scientifique. Cette “science appliquée”, née de la sédimentation d’un savoir-faire en matière d’élaboration des textes normatifs, poursuit une ambition pratique : améliorer la qualité formelle et matérielle du droit. On parle ainsi d’abord de légistique formelle, qui vise à renforcer la qualité rédactionnelle des actes normatifs, à améliorer les procédures de leur élaboration, etc. La légistique matérielle, quant à elle, intéresse le fond du droit, les choix normatifs : les préconisations adressées aux producteurs de normes portent alors sur la prise en compte des attentes des parties prenantes, la propension de la norme à permettre la réalisation d’objectifs de politiques publiques, l’évaluation des effets des réglementations sur les entreprises, les citoyens ou les collectivités territoriales, etc. Si les questions formelles constituent un point central des formations en légistique (rédaction, respect des règles de légalité externe des actes juridiques, modalités de leur entrée en vigueur…), les préoccupations matérielles (comme l’évaluation des effets de la norme) prennent de plus en plus d’importance. »

Comme des « tresseurs de corde », nous voulons tisser au bout des anciennes, notre nouvelle afin de pérenniser les actes positifs posés par nos prédécesseurs.

En effet, ce n’est pas la première fois qu’une telle activité s’organise au sein de notre parlement : du 5 au 08 mars 2002, s’est organisé un séminaire de perfectionnement en matière de légistique en partenariat avec l’Assemblée nationale du Quebec sous la direction de Madame Cathérine Morin, avocate et coordonnatrice aux Affaires Juridiques et à l’Accès à l’Information et de Madame Evelyne Gagné, avocate en droit parlementaire.

De même, l’UIP a tenu un séminaire à l’intention du Parlement béninois pour aider ce dernier à renforcer la capacité du personnel parlementaire et des membres du Parlement à rédiger des propositions de lois. Ce séminaire s’est déroulé du 26 au 27 septembre 2017. Il a été suivi par une séance d’information pour les parlementaires, le 28 septembre à l’hémicycle.

Le séminaire a été animé par Ibrahima Niane, consultant en droit et en pratiques parlementaires, et ancien chef des services législatifs de l’Assemblée nationale du Sénégal, et Alphonse Nombre, parlementaire et ancien Secrétaire général de l’Assemblée nationale du Burkina Faso.

La répétition étant pédagogique, « gouverner c’est prévoir, et prévoir, c’est non seulement penser au futur, mais aussi et surtout tenir compte des leçons du passé, de l’histoire» car «dans nos administrations, nous traînons des punaises si discrètement tapies qu’elles passent inaperçues, mais si redoutables qu’elles sucent notre sang et nous inoculent des maladies sociales pernicieuses ».