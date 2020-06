Bénin – Nikki: plusieurs habitations saccagées suite au décès d’un jeune homme

Le décès d’un jeune homme à Kali, dans la commune de Nikki, la semaine dernière, a suscité des remous au sein de la population de ce village. Révolté par la mort du jeune, plusieurs personnes ont manifesté leur colère en saccageant et incendiant les habitations de présumés responsables.

Le village de Kali, dans la Commune de Nikki, a connu, en fin de semaine dernière, des remous. Selon l’information, diffusée par la radio locale « Su Tii Dèra de Nikki », rapportée par « Daabaaru », tout a commencé, suite au décès d’un jeune homme.

La mort de ce jeune, précédemment secrétaire de l’association de développement villageois de Kali est imputée à un citoyen. Ce qui, au départ, n’était juste qu’un soupçon, est devenu une certitude dans l’esprit de certains jeunes du village, qui ont décidé de venger le disparu.

Ils ont alors entrepris de régler les comptes au présumé coupable et à toutes les personnes soupçonnées dans cette disparition subite. Les habitations de la personne indexée et de toutes les personnes soupçonnées ont été saccagées ou incendiées.

La promptitude des éléments de la police républicaine a permis d’éviter le pire, mais n’a pu maîtriser la situation. Il a fallu l’intervention et la médiation conjointe du maire de Nikki, du chef d’arrondissement central et du premier ministre de la cour impériale, pour que la raison retrouve droit de cité et que le calme revienne.