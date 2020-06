Bénin – Municipalité de Cotonou: les adjoints au maire situés sur leurs attributions

Pour atteindre l’efficacité dans la gouvernance locale et faire face aux défis qui s’imposent à lui, le nouveau maire de Cotonou a clarifié, très tôt, les attributions de chaque membre du gouvernement municipal.

Les différents adjoints au maire de la municipalité de Cotonou savent, désormais, ce qui relève de leurs prérogatives au sein de l’appareil municipal. Le nouveau locataire de l’hôtel de ville de Cotonou, le Maire Luc Sètondji Atrokpo, a clarifié les différentes attributions de ses adjoints, lors de l’ouverture de la deuxième session ordinaire du conseil municipal, tenue ce lundi 29 juin 2020.

En effet, au cours de cette session, la première autorité de la ville de Cotonou a présenté les défis et les priorités de son mandat, à la tête de la ville. Pour que ces défis ne soient pas de simples promesses et pour faire de la visibilité dans les actions, le maire a fixé les attributions de ses adjoints.

Ainsi, le premier adjoint au maire a reçu la mission de la réorganisation de la police municipale et la gestion des affaires domaniales. Le deuxième adjoint au maire s’occupera, quant à lui, de la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales, de la salubrité, la gestion de l’environnement et le suivi de la mise en oeuvre des projets du gouvernement. La troisième adjointe au maire s’occupera de la gestion des enregistrements des faits d’Etat civil. En dehors de cette attribution, elle s’occupera du suivi des ONGs, des affaires sociale, culturelle et sportive.

En dehors de sa mission régalienne de première autorité de la ville, Luc Atrokpo s’occupera de coordonner toutes ces actions, afin d’en assurer l’efficacité.