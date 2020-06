Bénin – Monde universitaire: le vrai « faux mort » du professeur Honorat Aguessy

La nouvelle a circulé dans l’après-midi de ce dimanche 28 Juin 2020 sur les réseaux sociaux et relayée par certains médias en ligne. Le professeur Honorat Aguessy serait décédé. Une vraie fausse information vite démentie par des proches de l’homme de science qui se repose à Ouidah.

Pris pour mort, le professeur Honorat Aguessy connu sous le vocable « le père de la sociologie » pour avoir été à l’origine de la création du département de sociologie est bien en vie.

En effet, l’homme de sciences qui se repose paisiblement dans son Ouidah natal a été annoncé mort ce dimanche 28 Juin 2020 sur les réseaux sociaux. Une information vite démentie par les proches du patriarche notamment par son assistant personnel.

Selon les proches du professeur, l’homme jouit d’une parfaite santé physique et mentale et se repose à Ouidah après avoir tout donné et même continue même de se donner à des doctorants qui tapent à sa porte.

Honorat Aguessy, homme de sciences et humble humaniste

Faut-il le rappeler, l’homme qui est déclaré est mort est tout une bibliothèque qui allie sciences connaissance, sagesse et humilité. Il dispose d’un long palmarès reconnu par des distinctions dont il a été gratifié.

Ancien chercheur au centre national de la recherche scientifique à Paris, ancien directeur de la recherche scientifique et technique au Bénin, ancien directeur du programme UNESCO pour l’Afrique d’enseignement supérieur et de formation des personnels de l’éducation, doyen honoraire, fondateur de la facultés des lettres arts et sciences humaines, président du centre d’éducation à distance fondateur du directeur du laboratoire de sociologie, anthropologie et études africaines, président de la commission, nationale indépendante de mise en oeuvre du MAEP(African Peer review Mechanisme), le professeur Honorat Aguessy est juste une personnalité béninoise qui a vécu sa vie loin des feux de rampes mais proches des étudiants qui aspirent à la connaissance.

Un colloque a été organisé en Avril 2019 en son honneur dans l’amphithéâtre Idriss Déby de l’UAC, en présence de la communauté scientifique, des enseignants nationaux et étrangers, des étudiants et plusieurs autorités politico-administratives, dont le ministre des affaires étrangère et de la coopération Aurélien Agbénonci, parrain dudit colloque de l’ancien Président maire Nicéphore Soglo et de Mgr Adoukonou.

L’annonce de sa mort n’est d’un donc un vœu pour que l’homme de sciences vive encore longtemps pour faire bénéficier à la nation toute entière tout ce que regorge l’encyclopédie qu’il fut.