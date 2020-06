Bénin médias : Canal+ annonce sa nouvelle série Cacao (vidéo)

La direction générale de Canal+ Bénin a dévoilé son calendrier du mois de juin 2020. L’attraction de cette nouvelle rentrée télévisuelle est le lancement de la série ivoirienne « Cacao ». La cérémonie s’est déroulée à Canal Olympia de Wologuèdè, ce lundi 08 juin 2020.

« Cacao » est une nouvelle série réalisée par Alex Ogou. Une véritable production africaine, avec un casting de grands talents africains de Côte d’Ivoire, du Gabon, du Congo et du Sénégal. Elle raconte, sur fond de thriller, la rivalité de deux familles, les Desva et les Ahitey, qui mènent une guerre sans merci pour le contrôle du cacao dans le nord de la Côte d’Ivoire.

« ‘Cacao’, c’est une série, qui, on espère, suscitera assez d’engouement, qui plaira autant », a laissé entendre Jonathan Lett, Directeur Général de Canal+ Bénin. Produite par TANKA STUDIO et UNDERSCAN, avec la participation de CANAL+ INTERNATIONAL, série de 12 épisodes de 50 minutes, CACAO démarre, dès le lundi 11 juin, sur Canal +, à raison de 2 épisodes par lundi.

CANAL+, ce n’est pas que le cinéma !

Les amoureux du cuir rond seront aussi servis avec la reprise des championnats de football et le plateau des experts, « La Team », après des mois de privation. Trois dates sont à retenir : le jeudi 11 juin pour la LIGA, le 17 juin pour la PREMIER LEAGUE et le samedi 20 juin pour la SERIE A.

En dehors du cinéma et du sport, les bouquets Canal+ se sont enrichis, pendant les semaines passées, de plus de 15 nouvelles chaines. « Au nombre de toutes les chaînes qui rejoignent les bouquets Canal+, nous accueillons le retour de Mangas sur le canal 63, la chaîne Crime District pour faire plaisir à tous les amateurs de fait divers, Love Nature, de même que AB1 qui diffuse beaucoup de classiques. », précise Afoussat Traoré, Directrice de la Communication de Canal+ Bénin. En concluant cette conférence de presse, le Directeur Général de Canal+ Bénin, Jonathan Lett, a invité la population béninoise à s’abonner et se réabonner, afin de ne manquer aucun de ces programmes très intéressants et de bénéficier de la semaine généreuse.