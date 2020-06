Bénin – Mairie de Parakou : Aboubacar Yaya dans une posture de règlement de compte ?

Le maire de la municipalité de Parakou a décidé volontiers de se distinguer aussitôt après sa prise de fonction en brandissant l’épée de Damoclès. Aboubacar Yaya, quelques heures après sa désignation a annoncé un audit des mandatures précédentes. Cette précipitation et hâtive décision frisent, selon des observateurs de la vie socio-politique, un règlement de compte.

Il est un secret de polichinelle que la 3è mandature de la décentralisation et celles qui l’ont précédée seront auditées si l’on se réfère à la correspondance du ministre de tutelle, Alassane Séïdou. A Parakou, l’exécutif communal semble aller trop vite en besogne. Aboubacar Yaya, premier citoyen de la municipalité depuis le 09 juin dernier veut mettre la charrue avant les bœufs. ‘’Peut-être que je vais décevoir certaines personnes, un audit général de la gestion des périodes allant de 2008 à 2020 de notre municipalité sera fait dans les jours à venir par un cabinet d’audit international’’, avait lancé l’élu des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) lors de sa prise de fonction.

Interviewé plus tard par un média local, l’ancien ministre du travail et de la fonction publique a réitéré sa position. Aboubacar Yaya s’apprête donc à diligenter un audit financier et organisationnel à la mairie de Parakou pour décortiquer la gestion de Charles Toko, membre influent de la mouvance présidentielle et d’autres élus.

Un règlement de compte ?

L’annonce d’un audit international par le tout nouveau maire de la cité des Kobourou est-elle un règlement de compte ? Loin s’en faut ! La preuve, Aboubacar Yaya a confié à un média que ce n’est nullement une chasse aux sorcières encore moins une initiative pour saper le moral aux maires ayant eu la chance de diriger la commune. « Je place mon mandat sous le signe de l’union entre filles et fils de Parakou. Nul ne sera de trop. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice », a rassuré le premier citoyen de la ville de Parakou. Mais certains observateurs de la vie socio-politique y voient une intention de régler des comptes avec des adversaires politiques.

Dent pourrie contre…

Des internautes estiment que le tout maire de Parakou a une dent pourrie contre les tenants du pouvoir pour s’être vu offert en spectacle après l’annulation des concours frauduleux organisés sous sa tutelle en 2015 alors ministre de la fonction publique. Au-delà de ce fait, des indiscrétions évoquent également des considérations politiques qui pourraient sous-tendre l’initiative même si elle est salutaire.

Mais en attendant, son prédécesseur Charles Toko est en odeur de sainteté à Kigali au Rwanda. L’ex maire de Parakou sera récompensé le 19 juillet prochain au titre de meilleur administrateur africain des collectivités locales au cours d’une cérémonie dénommée ‘’Prix africain de développement’’.