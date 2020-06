Bénin – Mairie de Cotonou: Luc Atrokpo s’oppose aux marches de soutien à son profit

L’élection du nouveau Maire de Cotonou met en compétition des Conseillers communaux du parti Union Progressiste (UP). Certains militants du parti réunis au sein d’un creuset projette une marche de soutien en faveur de l’un des candidats, Luc Atrokpo. Mais ce dernier s’y oppose.

A la conquête du poste de Maire de Cotonou, Luc Atrokpo reste serein et fait confiance à la croyance des responsables de son parti. C’est pourquoi il invite tous ceux qui se réclament de son camps à la retenue. « J’en appelle à la retenue et à une communication mesurée », a-t-il écrit mercredi sur sa page Facebook.

« Des personnes regroupées dans divers creusets prennent des initiatives visant à me soutenir politiquement. Il y en a qui projette même des marches de soutien que je désapprouve totalement », Luc Atrokpo.

Il faut noter qu’au sein du parti UP, majoritaire à Cotonou, on dénombre trois candidatures. Il s’agit de Gatien Adjagboni, Luc Atrokpo et Isidore Gnonlonfoun. Ils sont tous décidés à remplacer l’ex-Maire Léhady Soglo. Mais à l’arrivée, c’est une personne qui sera choisie, probablement sur la base de la loi interprétative du Code électoral, qui donne pouvoir aux partis majoritaires de désigner directement le Maires et ses adjoints.