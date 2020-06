Bénin: les premiers mots de Luc Atrokpo, élu maire de Cotonou

Installé, ce samedi 6 juin 2020, dans sa fonction du nouveau maire de la capitale économique du Bénin, Luc Sètondji Atrokpo a exprimé sa reconnaissance à son parti, aux militants du parti et aux populations de Cotonou, qui lui ont fait confiance.

Le nouveau maire de la municipalité de Cotonou a été installé par le préfet intérimaire du département du Littoral, Jean-Claude Codjia. Comme supputé au sein de l’opinion, c’est Luc Atrokpo qui a bénéficié de la confiance du parti Union Progressiste.

Installé officiellement, ce jour, dans le fauteuil de maire, Luc Atrokpo a adressé ses premiers mots aux militants de l’Union Progressiste (UP), aux Cotonoises et Cotonois, qui lui ont fait confiance en l’élisant Conseiller du 13ème arrondissement de Cotonou.

Pour Luc Atrokpo, l’heure du développement de la ville vitrine du Bénin à sonnée. Et pour réaliser ce développement, il veut devoir compter, non seulement sur l’ensemble des membres du conseil municipal, mais également et surtout sur chaque Béninoise et chaque Béninois. « Nous avons le défi de travailler à une ville de Cotonou attrayante. Nous allons travailler, pour que, comme un seul homme, nous puissions aller au-devant des préoccupations des Cotonoises et des Cotonois qui ont confiance en l’équipe »

Pour le nouveau maire de la commune de Cotonou, avec la grâce de Dieu, toute oeuvre, portée pour le bien-être de son entourage, porte toujours de fruits. Lire ci-dessous l’intégralité du message du nouveau maire.

Message de Luc Atrokpo après son élection au poste de maire