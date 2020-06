Bénin – Lutte pour la démocratie: l’appel de Bertin Koovi aux résistants locaux

Dans un post publié sur sa Page Facebook, l’économiste fondamentaliste, Bertin Koovi, qui s’est autoproclamé « le général en chef de la résistance », invite la résistance locale au pouvoir du président Patrice Talon, à ne pas conditionner la lutte pour la restauration des libertés au retour des exilés.

Les exilés politiques n’entendent pas mener le combat de la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit à l’interne, mais depuis leur lieu d’exil. C’est ce que l’on peut comprendre de la dernière publication du professeur Bertin Koovi sur sa Page Facebook.

Lançant un appel aux jeunes acteurs politiques, hostiles à la gouvernance du régime de la rupture, le candidat annoncé pour l’élection présidentielle de 2021 estime que le combat, qui se projette pour libérer le pays des dirigeants actuels, ne doit pas être conditionné au retour des exilés politiques. « Il nous est revenu de façon récurrente que beaucoup de mouvements de jeunes justifient leurs actions par l’exigence du retour des exilés politiques.« , indique-t-il dans son post. Pour lui, cette exigence ne doit pas être une priorité.

La décision de revenir au bercail, précise le commandant en chef, relève du libre arbitre des exilés, qui, en temps opportun, prendront leurs responsabilités. Ce qui lui paraît urgent et important, c’est se concentrer sur la résistance. » En tout état de cause, un exilé bénéficie de la protection au titre de la convention de 1951 des Nations Unies et de celle de 1969 de l’OUA », indique-t-il, comme pour dire que le cas des exilés n’est pas tant à plaindre, mais c’est la libération du pays qui doit primer. Aussi, invite-t-il les les jeunes à se mobiliser davantage pour la sauvegarde de l’état de droit au Bénin.