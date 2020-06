Bénin – Lutte contre le Coronavirus: les Etats-Unis appuient le Ministère de la Santé

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, le Gouvernement des États-Unis a renouvelé son soutien au Bénin, par un nouveau don en équipements et fournitures.

Dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, les Etats-Unis appuient, de nouveau, le Bénin dans l’amélioration de cette lutte. « Le Gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire du U.S. Africa Command (AFRICOM), apporte une contribution de 60 000 dollars en équipements et fournitures pour soutenir les efforts du Ministère de la Santé, visant à accroître la capacité de dépistage de la COVID-19 au Bénin, en créant des laboratoires de diagnostic à Kandi et Lokossa. », peut-on lire sur la page Facebook de l’Ambassadeur des Etats-Unis à Cotonou.

« Cette aide s’ajoute aux 4,5 millions de dollars que le gouvernement américain, par l’intermédiaire de l’USAID – US Agency for International Development, a versé en avril pour limiter la propagation de la COVID-19 au Bénin. », a précisé le communiqué.

A la date du 15 juin 2020, le Bénin compte un total de 532 cas confirmés à la Covid-19, 287 personnes sous traitement, 236 guéries et 9 décès. Ainsi, entre le 14 et le 15 juin 2020, le pays a enregistré 49 nouveaux cas positifs, contre 04 nouvelles personnes déclarées guéries.

Les États-Unis restent le pays le plus touché au monde par la Covid-19 avec un total de 116 127 décès (+385 en 24 heures) pour 2 114 026 de cas. Ces dernières 24 heures, le pays de Donald Trump a enregistré son plus faible bilan journalier, depuis plusieurs semaines, soit 382 morts en 24 heures, selon le comptage, dimanche, de l’université Johns Hopkins.

Plus de 430 000 morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 431 193 morts, et infecté plus de 7,8 millions de personnes dans le monde, depuis son apparition en décembre, en Chine, selon un bilan établi par l’AFP. Après les États-Unis (pays le plus touché), suivent le Brésil avec 42 720 morts, le Royaume-Uni (41 698), l’Italie (34 345) et la France (29 398).