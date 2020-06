Bénin – Lutte contre le Coronavirus: les établissements scolaires s’engagent (Vidéo)

La lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus suscite toujours d’initiatives. Amnesty international Bénin à travers l’initiative « Volontaire santé junior » s’engage dans cette lutte, mais avec la particularité d’impliquer les établissements scolaires.

Le dernier bilan en date du nouveau coronavirus Covid-19, établi ce jeudi 25 juin 2020, fait état de 9, 3 millions de cas confirmés sur la planète et 482 752 morts depuis le début de la pandémie. Alors que l’OMS annonce que le seuil des dix millions de cas de Covid-19 dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine, les initiatives se multiplient à travers le monde pour arrêter la propagation du virus. Pouvoirs publics, entreprises, fondations, citoyens… associations sont ainsi de plus en plus nombreuses à mobiliser des moyens financiers, humains ou matériels pour contribuer à endiguer l’épidémie.

Au Bénin, en dehors des initiatives du gouvernement contre le Coronavirus, des organisations s’engagent également dans cette cause sanitaire commune. Amnesty international Bénin à travers l’initiative « Volontaire santé junior » s’engage dans cette lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin notamment en milieu scolaire. Avec ses partenaires, l’organisation a mis en place des clubs scolaires dénommés « Volontaires santé junior » dans 40 établissements scolaires. Cette action, selon les responsables d’Amnesty vise à contribuer aux mesures de riposte à l’épidémie par l’éducation, la sensibilisation, la prise de conscience et la capacité d’autoprotection des élèves, enseignants et membres de l’administration, vis-à-vis du virus.

À la date du 24 juin 2020,le Bénin a passé la barre des 1000 cas positifs au Coronavirus. Les chiffres officiels présentés, jeudi 25 juin, font état de 1017 cas confirmés à l’infection au Covid-19, 715 cas sous traitement, 288 personnes guéries et 14 décès. Face à la progression rapide de la propagation du virus, le gouvernement invite les populations au respect des gestes barrières.