Bénin: l’Union Progressiste fait remplacer 03 CA (BR) à Toviklin

Par une correspondance, en date du 18 juin 2020, adressée au Préfet du département du Couffo, le parti Union Progressiste (UP) demande le remplacement de trois Chefs d’Arrondissement, désignés et installés dans la commune de Toviklin.

Martial Ballo, Clément Sokègbé et Jonas Goussou, respectivement CA de Houédogli, Toviklin-centre et Adjido sont remplacés par trois autres Conseillers communaux à la tête des arrondissements concernés. Selon le courrier de Bruno Amoussou, ces trois CA, tous membres du Bloc Républicain (BR), ont démissionné de leurs postes.

C’est donc suite à cette démission collective, que l’UP demande à l’autorité préfectorale de procéder à leur remplacement. Ainsi Martial Ballo, Clément Sokègbé et Jonas Goussou sont remplacés par Togbédji Séhoué, Gilbert Gléto et Barthémy Dangbejesso. Il faut souligner que c’est la loi explicative du Code électoral qui a donne désormais pouvoir aux partis politiques majoritaires de procéder directement à la désignation de l’Exécutif communal, des Chefs d’arrondissement et d’en informer le Préfet.