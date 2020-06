Bénin: Louis Vlavonou attristé par la mort du député Alidou Demonlé Moko

Le président de l’Assemblée nationale est attristé par la mort du député Alidou Demonlé Moko. Quelques heures après l’annonce du décès du parlementaire, Louis Vlavonou a rendu hommage au disparu et présenté ses condoléance à la famille éplorée.

Le décès du député Alidou Demonlé Moko, membre de l’Union Progressiste n’a pas laissé indifférent le président du Parlement. « Je peine à trouver les mots justes mais je tiens tout de même à lui rendre le témoignage dû à la qualité d’homme intègre épris de paix et de justice qu’il a incarné jusqu’à sa triste disparition », a-t-il écrit.

A en croire Louis Vlavonou, le député défunt était un parlementaire hors du commun. « Un collègue pondéré et très brillant dans sa participation aux activités parlementaires. Alidou n’était pas qu’un simple collègue, c’était aussi un ami. Sa présence effective rendait nos débats plus constructifs », témoigne le président de l’Assemblée nationale. Pour finir, il a présenté ses condoléances à la famille biologique et politique du défunt.