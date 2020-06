Bénin- Libération du journaliste Ignace Sossou: Me Brice Houssou dévoile la suite de la procédure

Le journaliste Ignace Sossou a été libéré, ce mercredi 24 juin 2020, en application du verdict de son procès en appel contre le procureur de la république, Mario Mètonou. A sa sortie, il a été accueilli, à l’entrée de la prison civile de Cotonou, par la presse béninoise, ses proches et collègues, et l’un de ses avocats, Me Brice Houssou. Ce dernier a profité de l’occasion pour annoncer la suite de la procédure de l’affaire dite Mario Mètonou – Ignace Sossou.

Bien que le journaliste Ignace Sossou soit libéré de la prison civile de Cotonou, ce mercredi 24 juin 2020, après 6 mois de prison, la procédure judiciaire de l’affaire, qui l’oppose au procureur de la république, Mario Mètonou, suit son cours. Selon l’un de ses avocats, Me Brice Houssou, à la demande d’Ignace et avec son accord, un pourvoi en cassation a été fait. « Parce que nous estimons que telles que les décisions ont été rendues, il y a un problème d’application des lois de la république, donc il faut que la cour suprême nous départage », a-t-il expliqué.

A ce titre, Me Brice Houssou et ses collègues attendent l’appel de la cour suprême pour déployer le moyen de droit qu’ils ont à leur niveau. Toutefois, il reconnait quand même une minime satisfaction, qui est que, au lieu de 18 mois, Ignace Sossou vient de faire 6 mois. « Le plus important était qu’il sorte d’abord, qu’il recouvre sa liberté, parce que nous l’avons dit à l’audience, l’esprit des lois de la République du Bénin, c’est que le journaliste ne doit jamais se retrouver en prison pour ses écrits, pour son travail professionnel », va-t-il rappeler.

Pour Me Brice Houssou, le combat n’est pas finit. « Nous allons le continuer pour que la juridiction suprême nous situe par rapport à la compréhension qu’il faut avoir des lois de la république, à savoir, la loi portant code de la presse et la loi portant code du numérique ». Il souligne que c’est à ce niveau que se situe le problème d’Ignace Sossou, le problème de l’application de la loi qu’on a voulu faire à sa personne. Et de poursuivre: « Pour que cela n’arrive pas à d’autres journalistes au Bénin, il a peut être servi de cobaye mais il faut que cette question soit réglée pour de bon au Bénin ».

Premiers mots du journaliste Ignace Sossou à sa sortie de prison

Comme annoncé, le journaliste Ignace Sossou a été libéré, ce mercredi 24 juin, conformément au verdit de son procès en appel. A sa sortie de prison, il a été accueilli à l’entrée de la prison civile de Cotonou par la presse béninoise. A l’entame, Ignace Sossou a remercié la presse béninoise et internationale pour le soutien moral. « Je vous remercie d’être venus, je remercie toutes les organisations de journalistes et tous les internautes qui se sont mobilisés pour réclamer ma libération. Aujourd’hui, je suis un homme libre. Franchement, je vous remercie très sincèrement pour tout », a-t-il affirmé. « C’est la prison, ce n’est pas un palace, donc je me suis adapté », dit-il. Il indique que, son état d’esprit reste celui de quelqu’un qui vient de sortir de prison. Pour lui, le plus important, c’est de retrouver sa famille, ses proches.