Bénin: les soutiens de Talon affirment tous que tout va mal, selon Claude Djankaki

Les 4 ans de gouvernance sous le président Patrice Talon ne semblent pas être une réussite aux yeux de beaucoup. Si les opposants au régime affirment, à longueur de temps, que tout va mal, les partisans du pouvoir ne disent pas le contraire en privé, affirme Claude Djankaki.

Pour l’analyste politique, Claude Djankaki, ce serait faire preuve d’hypocrisie que de dire que les 4 ans de gouvernance sous le leadership du président Patrice Talon sont une réussite. Selon lui, sur la question, il y a souvent deux tendances. « Nous avons ceux qui disent que tout va bien, d’un côté, et, de l’autre, ceux qui disent que tout va mal. Voilà le climat dans lequel nous vivons« , affirme-t-il, dans un entretien accordé au quotidien « l’événement précis ».

Pour l’expert en décentralisation, ceux qui disent que tout va bien, sont généralement ceux qui ont combattu le candidat Talon, mais ont eu le talent de se retrouver dans le camp de la victoire. « Même les réformes qui créent des remous et de l’exclusion sont des prouesses pour eux, mais lorsque vous les rencontrez en aparté, ils vous disent: il n’était pas mon candidat mais puisque vous l’avez décidé ainsi nous le soutenons contre vents et marées« , a laissé entendre Claude Djankaki. Pour lui, ces soit-disant partisans du président de la république « disent tout bas, tout va mal et, tout haut, ils disent tout va bien. Il s’agit d’une hypocrisie collective à nulle autre pareille« , précise-t-il.

Pour ceux qui disent que tout va mal, poursuit Djankaki, ce sont généralement les partisans du Président Talon aux premières heures de la rupture, qui sont aujourd’hui exclus de tout et certains contraints à l’exil.

La position de Claude Djankaki sur la gouvernance Talon

Pour sa part, Claude Djankaki affirme qu’il ne se retrouve dans aucune de ces deux catégories. « Vous me connaissez bien. Moi, j’ai toujours critiqué Yayi Boni, quand il était au pouvoir. Aujourd’hui, je critique le Président Talon par rapport à sa gouvernance qui ne me permet pas de regretter le Président YAYI Boni« , indique-t-il.

Il affirme qu’il est en réalité un observateur dans une position médiane, parce qu’il a été formé dans l’administration publique, donc ayant le sens de l’Etat et des responsabilités. » Je cherche l’intérêt général. Et donc, quand je vois que cet intérêt général est menacé, je donne mes avis techniques en conséquence. Donc c’est ce que moi je fais« , précise-t-il.

Il soutient qu’il ne nourrit aucun problème de personne contre le président de la république. « Mais, le fait de me sentir éventuellement proche de ceux qui disent que tout va mal, n’est que l’expression de ma franchise, car ceux qui disent que tout va bien tout haut disent également tout va mal en raison de l’hypocrisie et la méchanceté qui caractérisent l’homme béninois comme l’a si bien démontré Emmanuel MOUNIER.« , a-t-il affirmé.