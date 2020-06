Bénin: l’élection du nouveau Maire de Bohicon reportée

La ville de Bohicon n’aura pas son nouveau Maire, du moins pour ce lundi 1er juin 2020. Comme Bénin Web Tv l’a indiqué dans ces précédentes publications, le scénario de blocage s’est finalement réalisé.

Après l’installation du Conseil communal de Bohicon, le Préfet du département du Zou s’est vu dans l’obligation de reporter la deuxième étape de la cérémonie. Il s’agit de l’élection du Maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissements, qui devrait avoir lieu. Mais selon le Préfet, la liste de candidatures, qui lui a été transmise est introuvable, depuis qu’elle l’a envoyée au niveau du parti majoritaire pour authentification.

On retient donc que, comme ce fut le cas très tôt ce matin, à Cotonou, le blocage à Bohicon s’explique aussi par l’absence de liste de candidatures. « J’ai été informé seulement hier soir de la liste. J’ai fait les diligences pour la transmettre au niveau des responsables au plus haut niveau du parti majoritaire qui est le Bloc Républicain. Mais je n’ai pas encore le retour pour pourvoir être certain », a expliqué le préfet, avant de suspendre la séance.

Quatre prétendants au poste de Maire

Pour la succession de Luc Atrokpo à Bohicon, quatre conseillers élus sur la liste du Bloc Républicain manifestent, depuis quelques jours, leur ambition au poste de Maire. Il s’agit d’Armand Gansè, Rufino d’Almeida, Elisabeth Agbossaga et Germain Yaou.

Aux dernières nouvelles, les tractions au sein du parti ont abouti à la proposition de Rufino d’Almeida au poste de Maire, Armand Gansè au poste de premier adjoint au Maire et Elisabeth Agbossaga au poste de deuxième adjoint au Maire. Une proposition qui ne fait pas encore l’unanimité au sein du parti, dirigé par Abdoulaye Bio Tchané.