Bénin: l’élection du maire de Nikki reportée pour fraude des 2 blocs

Le bureau de l’exécutif de la Commune de Nikki ne sera pas installé, ce mardi 2 Juin 2020, conformément au chronogramme défini par l’autorité hiérarchique. Le processus, lancé ce jour, n’a pu aboutir et l’élection du Maire, renvoyée à une date ultérieure.

La commune de Nikki n’a pas pu désigner, ce mardi 2 juin 2020, la première autorité de l’hôtel de ville. A l’ouverture de la séance, qui devait conduire à l’élection du maire, ses adjoints et les chefs d’arrondissement, le bloc Union Progressiste a positionné deux candidats, alors que ce parti n’avait même pas la majorité absolue.

En effet, à l’issue des élections communales et municipales du dimanche 17 mai dernier, c’est le parti des Forces cauris pour un Bénin émergent, qui est venu en tête avec 12 conseillers. Le parti Bloc Républicain a tiré son épingle du jeu avec 09 conseillers et le parti Union progressiste vient fermer la boucle avec 08 conseillers.

Mais, contre toute attente, c’est l’Union progressiste qui présente deux candidats au poste de maire. Il importe de préciser que le parti FCBE n’a pu réunir la majorité absolue, mais dispose le plus de conseillers et devait normalement proposer un candidat. Face à l’impasse, le préfet suspend la séance et renvoie l’élection à une date ultérieure.