Bénin: Le professeur Joël Aïvo renoue avec le contact avec les populations

L’ex-doyen des facultés de droit et sciences politiques, le professeur Joël Aïvo, a repris avec son activisme politique sur le terrain. Après une suspension due à une virée dans le Borgou et dans la vallée de l’Ouémé, celui qui est annoncé pour la présidentielle de 2021 a repris sa descente sur le terrain, par la Commune de Savè.

Le professeur du droit public, Joël Aïvo, était, ce jeudi 25 juin 2020, au contact des populations de Savè. Dans la cité des deux mamelles, l’ex-doyen des facultés de droit et sciences politiques a pris contact aussi bien avec des autorités morales que politico-administratives.

Le président de l’association béninoise du droit constitutionnel est d’abord allé rendre hommage à l’autorité morale de Savè, par une visite de courtoisie. L’occasion, pour le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021, de recevoir les bénédictions du roi.

Le publiciste a ensuite tenu des rencontres avec les autorités politico-administratives de la ville. Une démarche empreinte de sagesse pour marquer sa présence sur leur « territoire ». Il a ensuite tenu des séances d’échanges avec les jeunes, sur la nécessité de se mobiliser pour une démocratie inclusive.

Une reprise après une pause

Faut-il le rappeler, l’activisme politique du professeur Joël Aïvo a démarré, depuis 2019. En effet, en octobre, profitant de la commémoration de la journée internationale de la femme rurale, le constitutionnaliste s’est rendu dans le Borgou où il a été en contact avec les femmes d’une coopérative rurale, qui exerçaient dans le secteur de la transformation. Elles étaient, pour la plupart, dans la transformation de manioc et d’arachide en des produits dérivés.

Après plus d’une heure d’échanges avec elles, le professeur Joël Aïvo s’est rendu compte que ces femmes manquaient d’écoute et de soutien. Elles n’avaient pas de moyens matériels et logistiques suffisants. Pas d’encadrement pour améliorer leur production et couvrir un marché plus grand. Il a profité de cette rencontre pour envisager avec ces dernières des pistes de solutions et quelques autres approches.

En novembre, l’homme de droit était, à nouveau, dans le Bénin profond, mais cette fois-ci dans la Vallée de l’Ouémé où il a visité plusieurs exploitations agricoles. Après plusieurs heures de visite où il a arpenté plusieurs plantations, il affirme, dans un post sur sa page Facebook, avoir pris la résolution de concrétiser le projet de valorisation de la Vallée de l’Ouémé.

La Commune de Porto-Novo, capitale politique du Bénin et ville d’origine du constitutionnaliste, a été également au cœur de son activisme politique. Choisi comme le parrain d’un tournoi de football à Porto-Novo, il s’y est rendu pour participer au championnat à coté de la jeunesse du 4ème arrondissement.

Toutes ces descentes du professeur Joël Aïvo n’étaient pas anodines. Elles s’inscrivaient, comme cela s’entend de plus en plus, dans une démarche politique. L’homme a, d’ailleurs, donné des indications au quartier Houinmey-Gbédjromédé, lors de la finale du championnat de football qu’il a parrainé à travers une publication dans laquelle il affirmait: « C’est à l’occasion de la finale d’un tournoi de foot « petit camp » qui a brassé 32 quartiers de la ville et confronté, pendant 5 semaines, les meilleures équipes de la capitale. J’ai eu l’honneur d’être le parrain du tournoi et l’occasion de tirer plusieurs leçons des 64 matchs joués sur 12 terrains différents. », publie-t-il.

Mais la leçon qu’il retient de sa participation à ce championnat est celle-ci: « Méfiez-vous des matchs supposés verrouillés et des victoires programmées, un peu trop faciles, qui vous sont acquises avant même le match. Cette sagesse a été valable pour la finale remportée par l’équipe de Lokossa. Mais, la leçon s’applique à toute bataille, car seules les batailles que vous abandonnez sont perdues d’avance. C’est une loi de la nature. », a-t-il publié, en faisant certainement allusion au contexte politique actuel.