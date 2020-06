Bénin: le procès des assassins présumés de Gracia Prunelle s’ouvre ce lundi

Les auteurs présumés de la mort de la petite Gracia Prunelle, assassinée le 03 février 2020, à Cotonou, seront à la barre, le lundi 15 juin. Cette affaire fait partie des dossiers inscrits au rôle de la session criminelle, qui s’ouvre lundi.

Le procès des assassins présumés de la petite Gracia s’ouvre enfin. Près de 5 mois après le drame, la justice décide de fixer les accusé, de ce crime rituel sur leur sort. Selon Frissons radio, les mis en cause sont attendus à la barre, ce lundi 15 juin 2020. Accusés d’assassinat et de charlatanisme, les mis en cause, au nombre de deux, risquent la prison à perpétué pour le premier chef d’accusation et, entre 10 ans et 20 ans de prison ferme, pour charlatanisme.

Pour rappel, Gracia Prunelle, âgée de 7 ans, avait disparu dans la soirée du lundi 03 février 2020. Sa maman a très tôt soupçonné un employé d’une boutique de vente de liqueurs à proximité. Ce dernier avait nié les faits, et s’était même présenté à la police pour porter plainte contre la mère de la victime, pour diffamation. Mais comme tous les indices des investigations conduisaient vers lui, la police l’a interpellé. Il passe aux aveux et dénonce son complice, un cybercriminel présumé qui serait demandeur de sacrifice. Les deux accusés sont en détention provisoire, depuis le 8 février 2020.