Bénin: le prix astronomique d’un « sandwich amélioré » soulève des ouragans de réactions

Depuis le jeudi 25 juin 2020, le prix d’un « sandwich amélioré », utilisé lors d’un événement à la mairie d’Abomey-Calavi, fait grand bruit sur la toile.

« Sandwich amélioré à 1,5 million FCFA pour 600 personnes ; à raison de 2.500 FCFA, l’unité », c’est l’extrait du rapport de l’équipe communale sortante d’Abomey-Calavi, page 46, dénoncé, ce jeudi, par le jeune conseiller communal, Cressan Agossou. Une dénonciation récupérée par les internautes, qui en font leurs interprétations. Si pour certains, ce budget est tout à fait normal, d’autres pensent que c’est exagéré dans un pays comme le Bénin.

Des ouragans de réactions

« Pendant que les voies sont impraticables en saison des pluies, pendant que l’insécurité dicte sa loi, pendant que l’eau et l’électricité manquent encore dans certaines contrées de la commune d’Abomey-Calavi, vous prenez 1.500.000 FCFA de la caisse de la commune pour faire des sandwichs à 600 personnes », a dénoncé Habib Ahandéssi le révolutionnaire, sur sa page Facebook. Comme lui, Camor Adignon s’interroge sur l’intérêt d’une telle dépense. « Et pour parler des questions de développement, c’est sandwich à ce prix qu’il faut ? Les gens exagèrent. On parlerait d’un nombre restreint de 50 au plus qu’on n’oserait pas critiquer. Mais 600 ? C’est le nombre exact d’une population d’un quartier dans la commune », a t-il écrit en commentaire.

« Quand on invite 600 personnes, il faut prévoir au moins 1.200 sandwiches et bien plus », a commenté un autre internaute. Pour Bernard Hounkpè, à force de manger sandwich 100fr, 100fr de soutenance, on se retrouve à crier sur tous les toits comme si un sandwich de 2500fr ferait tomber le ciel sur la mairie de Calavi. « Nous avons tous déploré la gestion de BADA et probablement, il y a des sujets importants ayant eu des impacts négatifs sur sa gestion à éplucher. Mais si c'est pour sandwich de 2500 fr, à peine 1, 5 million (peut construire quelle route?), ce que Bada peut donner pour du cure-dent qu'il faut ternir son image, allez-y le tuer en même temps », peut-on lire sur sa page Facebook. Vers une chasse aux sorciers? Le fauteuil de maire a échappé à Georges Bada, dans la Commune d'Abomey-Calavi, le samedi 6 juin 2020. Depuis lors, c'est Angélo Ahouandjinou, qui a la commande de la commune, dont Cressan Agossou est l'un des conseillers. Il n'est plus à démontrer que cette dénonciation de Cressan Agossou semble nuire à la réputation de Georges Bada, notamment en ce qui concerne sa gestion à la mairie d'Abomey-Calavi, qui, faut-il le rappeler, est l'une des plus grandes Bénin.

Pour l’heure, la mairie de Calavi n’a pas réagi à cette affaire de « sandwich amélioré », qui fait polémique sur la toile. De son côté, l’ancien maire, Georges Bada, a, pour l’instant, gardé le silence.