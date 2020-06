Bénin: le nombre d’élèves mises enceinte dans le Mono passe à 99, Houéyogbé en tête

Le bilan des cas de grossesses en milieu scolaire dans le département du Mono est actualisé. Après les chiffres présentés lors de la 4è réunion de la Conférence administrative départementale, un nouveau bilan est disponible à la date du 24 Juin 2020.

Le nombre de filles mises en enceintes dans les lycées et collèges du département du Mono est passé de 57 à 99. Selon le site d’informations Le Chasseur Infos, c’est la commune de Houéyogbé qui détient le plus grand nombre de cas de grossesses avec 37 élèves enceintées. « Elle est suivie de Lokossa, Comè, Grand Popo, Bopa, Athiémé qui enregistrent respectivement 20, 16, 10, 09 et 07 cas », précise le média.

@Le Chasseur Infos

Le Directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle du Mono, Mathieu Ayessi, lors du premier bilan avait donné l’alerte sur le phénomène. Il avait souhaité que des mesures urgentes soient prises pour limiter les dégâts. Il faut noter que les auteurs de ces cas de grossesses sont pour la plupart des apprentis vitriers, des étudiants et agents administratifs.