Bénin: le gouvernement annonce la construction d’un Centre Culturel à Ouidah

La ville de Ouidah va bientôt abriter un Centre culturel de rencontre international. Le Conseil des ministres de ce mercredi 17 juin 2020 donne des détails sur ce projet culturel pour la valorisation de la ville touristique.

Le gouvernement a signé une convention de partenariat relative à la construction du Centre culturel de rencontre international de Ouidah. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, le projet répond aux ambitions du gouvernement de valoriser les atouts touristiques de la ville. Selon les détails donnés par le Conseil, le projet a pour mission essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage des résultats avec le public, de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts ».

Il s’agit en effet d’un centre de création et de diffusion de produits culturels qui implique les enjeux contemporains de la diversité, de l’accès aux nouvelles technologies ainsi que la formation des jeunes. Pour l’atteinte de ses objectif, le Centre procédera par des expositions, des manifestations culturelles et artistiques. « Il assurera le soutien à la recherche ainsi que du travail sur les écritures contemporaines, la promotion touristique et la transmission du savoir-faire », précise le compte-rendu du Conseil. Il faut noter que la convention de partenariat a été signée entre l’Etat, l’Association Centre culturel de rencontre international et la mairie de Ouidah.