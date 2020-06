Bénin : le choix du premier adjoint au maire de Djougou désapprouvé

A l’instar d’autres, la nouvelle équipe dirigeante de la commune de Djougou sera connue, ce lundi 08 juin 2020. Mais déjà, les rois, chefs traditionnels et sages de la ville désapprouvent le choix du premier adjoint au maire proposé par les responsables du parti Bloc républicain (BR).

Ça grogne à Djougou! Le bureau des rois, chefs traditionnels et le comité des sages de ladite commune ne sont pas d’accord avec la composition de l’exécutif communal opérée par les ténors du Bloc républicain (BR). Dans une correspondance en date du 06 juin adressée au Secrétaire exécutif national du parti, Abdoulaye Bio Tchané, ils contestent le choix du premier adjoint au maire, Amadou Djibril.

Aux dires des contestataires, ce choix a créé un mécontentement général des gardiens et chefs de la tradition et des populations de la commune mais ne tient pas aussi compte des réalités locales. Ils souhaitent son remplacement par l’ancien maire Abraham Akpalla Abischaï pour l’adhésion des populations à la politique locale de développement et la paix sociale.

Ce cri d’alarme trouvera-t-il un écho favorable aux yeux des responsables du parti cheval blanc cabré? Les heures à venir situeront les uns et les autres.