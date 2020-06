Bénin: la succession de Luc Atrokpo sous haute tension à Bohicon

Rude bataille pour la succession de Luc Atrokpo au poste de Maire de la ville de Bohicon. Des incertitudes planent sur l’élection, prévue pour ce jour lundi 1er juin 2020. La ville pourrait être même mise sous surveillance policière, comme dans le cas de Parakou.

Dans les coulisses, la tension monte. La succession de Luc Atrokpo à la tête de la ville carrefour risque de ne pas se dérouler en toute quiétude. Quatre candidats sont annoncés au sein du même parti politique au poste de Maire. Une situation très délicate, qui a motivé l’intervention des responsables du Bloc Républicain (BR).

La solution trouvée par le parti semble ne pas fait l’unanimité au sein des conseillers communaux appelés à valider par leur vote. De sources bien introduites, le schéma du parti, c’est de faire de Rufino d’Almeida, Maire de Bohicon. Armand Gansè est positionné au poste de 1er adjoint au Maire et Élisabeth Agbossaga au poste de 2è adjoint au Maire. Germain Yaou, quant à lui, se retrouvera certainement proposé à la tête d’un arrondissement.

Crainte d’un vote rejet

A voir le schéma proposé et la position des acteurs impliqués, on ne peut pas s’empêcher de craindre le scénario d’un vote rejet. Tous les conseillers du parti et ceux du camp minoritaire (UP) valideront-ils le schéma proposé par Abdoulaye Bio Tchanou et Cie? C’est la vraie question qui fait monter actuellement la tension au sein du BR.

Dans tous les cas, le dernier mot revient aux conseillers communaux, dont on connaît déjà, pour la plupart, la position. Toutefois, il faudra aussi compter avec les conseillers de l’Union Progressiste, qui ont déjà promis voter pour le candidat qui sera proposé par le BR au poste de Maire de la ville de Bohicon.